L’amministrazione comunale di Valledoria compie un passo storico con l’approvazione di importanti strumenti di programmazione del territorio. Con l’adozione definitiva del Piano urbanistico comunale (Puc), del Piano di Utilizzo dei Litorali (Pul) e del Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm), l’Amministrazione Comunale chiude un cerchio atteso da decenni, dotando il territorio di una "bussola" strategica senza precedenti.

Non si tratta di meri adempimenti burocratici, ma di una visione organica che trasforma il volto della città, coniugando la tutela ambientale con una spinta decisa verso l’innovazione economica e turistica. L’approvazione del Puc mette ordine nello sviluppo edilizio, privilegiando il recupero dell’esistente e definendo zone di espansione armoniose. Parallelamente, il Pul restituisce dignità e prospettiva alle coste, garantendo una gestione sostenibile delle spiagge che sappia attrarre investimenti di qualità nel rispetto dell'ecosistema dunale.

Infine, il Ppcm si focalizza sul cuore pulsante di Valledoria, il Centro Matrice, con l'obiettivo di riqualificare il tessuto storico e incentivare il ritorno della residenzialità e del piccolo commercio nel nucleo identitario del paese. Questi tre strumenti, agendo in sinergia, sbloccano un potenziale rimasto latente per troppo tempo. Si aprono nuove opportunità per le imprese locali, per il settore ricettivo e per i giovani che vogliono investire nel proprio territorio. Valledoria smette di rincorrere l’emergenza e inizia a governare il proprio destino, ponendosi come modello di eccellenza per l'intera costa nord della Sardegna.

"Oggi – afferma l’amministrazione – non abbiamo approvato solo dei documenti tecnici, abbiamo firmato il patto per il futuro di Valledoria. Con il Puc, il Pul e il Piano del Centro Matrice, diamo finalmente certezze ai cittadini e agli investitori. È un risultato straordinario che premia anni di lavoro silenzioso, dedizione e amore per questa terra. Da oggi, Valledoria ha gli strumenti per crescere in modo ordinato, proteggere la sua straordinaria bellezza naturale e creare benessere per le generazioni che verranno. È il traguardo di una squadra coesa e di una comunità che ha avuto il coraggio di sognare in grande e la costanza di trasformare quel sogno in una realtà amministrativa solida e ambiziosa".

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