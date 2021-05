Una trasformazione del volto della città di Porto Torres con 150 interventi superbonus 110 per cento programmati su condomini, un piano di riqualificazione del territorio a costo zero per un futuro più sostenibile. In città è stato inaugurato il primo cantiere nato con l’introduzione del provvedimento. L’intervento interessa il condominio di via Bazzoni 70, nel quartiere Oleandro, e sarà caratterizzato da un miglioramento degli edifici sia da un punto di vista strutturale che energetico prevedendo la coibentazione della struttura, la sostituzione degli infissi, delle caldaie, un impianto fotovoltaico con accumulo di energia tramite batteria al litio ferro fosfato, analoghe a quelle impiegate negli smartphones. L’edificio beneficerà anche di una installazione di colonnine elettriche per la ricarica di auto di ultima generazione nonché di altri interventi di efficientamento energetico.

I condomini potranno godere di un incremento della qualità del soggiorno nelle proprie abitazioni, con un abbattimento dei costi energetici di gestione e l’aumento del valore commerciale delle singole proprietà. La società mandataria per la Sardegna è la MCM Consulenze e Servizi, di Maria Claudia Mela, procacciatrice nazionale per diversi gruppi di brand conosciuti, mentre il progetto è stato realizzato dalla società cooperativa Loramediato afferente alla Lega nazionale delle cooperative di Roma presieduta da Paolo Mobili. L’importo dei lavori per l’intero intervento, presentato al sindaco Massimo Mulas dal responsabile tecnico del progetto Gianluca Foddai, ammonta a circa 1 milione e 700mila euro. I lavori saranno affidati ad aziende locali convenzionate e supportati dallo staff tecnico locale, un’occasione di impiego di manodopera locale con professionisti, maestranze locali, piccole imprese e fornitori locali in corsa per sviluppare il lungo elenco di innumerevoli lavori già pianificati per la città.

