Un’esplosione di colori, maschere, danze e un palcoscenico di suoni, profumi e tradizioni trasformerà Tissi in un grande abbraccio collettivo.

Il Carnevale Tissese è alle porte e si presenta più ricco che mai, forte della crescita che l’Amministrazione e le associazioni locali stanno imprimendo a una manifestazione ormai identitaria per la comunità. Il sipario si alzerà Giovedì Grasso, 12 febbraio alle 16.30, con la tradizionale Frittellata in piazza, simbolo dell’accoglienza tissese e momento di convivialità che ogni anno richiama famiglie, giovani e visitatori. A scaldare l’atmosfera saranno i Fantasias de Ballos, che accompagneranno il pomeriggio con musiche e balli della tradizione. Il programma proseguirà Martedì Grasso, 17 febbraio alle 18:00, con la Favata e Ceciata in piazza, altro appuntamento immancabile del Carnevale locale.

A rendere la serata ancora più coinvolgente saranno la partecipazione del gruppo di maschere tradizionali sarde di Neoneli, Sos Corriolos, e le sonorità dei Ballade Ballade Bois, per un mix di cultura popolare e festa comunitaria. Il momento più atteso arriverà sabato 21 febbraio alle 15.30, quando le vie del centro si animeranno con la grande sfilata dei gruppi allegorici: maschere, colori e creatività attraverseranno le strade del paese, aprendo un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla partecipazione.

La giornata si concluderà in piazza Municipale con un DJ set, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e chiudere la festa con energia e divertimento. «Il Carnevale Tissese è un appuntamento che cresce, si rinnova e rafforza il senso di comunità. È una festa che appartiene a tutti, perché nasce dalla collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini, e perché racconta l’identità di un paese che sa stare insieme e valorizzare le proprie tradizioni», dichiarano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore alla cultura Domenico Masia, sottolineando l’importanza del lavoro condiviso che rende possibile un programma così ricco.

«Siamo orgogliosi di vedere come ogni anno il Carnevale riesca a coinvolgere sempre più persone, trasformandosi in un momento di incontro, creatività e partecipazione che unisce generazioni diverse e rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità», aggiungono gli amministratori. La manifestazione è organizzata dall’associazione Sing Sing Sing, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Comitato di Santa Vittoria e Santa Anastasia, che cureranno lo street food. Il Carnevale Tissese rientra, dallo scorso anno, tra i Grandi Eventi della Regione Sardegna, un riconoscimento che valorizza l’impegno e la qualità della proposta culturale del paese. Tissi si prepara dunque a vivere tre giorni di festa, tradizione e partecipazione, confermando il Carnevale come uno dei momenti più attesi e rappresentativi della vita comunitaria.

