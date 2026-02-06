Arrestato a Sassari dalla polizia locale per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri il fermo in centro storico di un 38enne nigeriano che è stato trovato in possesso, al termine della perquisizione, di diverse sostanze stupefacenti.

Nello specifico si parla di quasi 40 involucri di cocaina, di un ovulo con la stessa sostanza, di 50 involucri al cui interno vi era dell’eroina, una infiorescenza di marijuana oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

La giudice Stefania Mosca Angelucci ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione giornaliera dell’indagato al comando di via Carlo Felice. Il pm era Ermanno Cattaneo e l’avvocato della difesa Giuseppe Onorato.

