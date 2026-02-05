Ad Alghero il rapinatore con la maschera di Dalì ha cercato di colpire ancora ma è stato messo in fuga dal titolare della tabaccheria della Pergola, Piero Daga.

È accaduto intorno alle 19.30 quando Daga ha notato la presenza di quell'uomo con il viso camuffato dalla maschera e non si è lasciato sorprendere: con un gesto fulmineo ha afferrato una stecca di sigarette e lo ha colpito in pieno volto costringendolo alla fuga. L'individuo mascherato si è dato quindi a una precipitosa corsa verso la pineta di Maria Pia facendo perdere le proprie tracce. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche nella zona.

