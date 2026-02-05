Alghero, rapinatore messo in fuga dal tabaccaioIl malvivente, con indosso una maschera di Dalì, tenta il colpo in una rivendita, ma il titolare reagisce colpendolo con una stecca di sigarette
Ad Alghero il rapinatore con la maschera di Dalì ha cercato di colpire ancora ma è stato messo in fuga dal titolare della tabaccheria della Pergola, Piero Daga.
È accaduto intorno alle 19.30 quando Daga ha notato la presenza di quell'uomo con il viso camuffato dalla maschera e non si è lasciato sorprendere: con un gesto fulmineo ha afferrato una stecca di sigarette e lo ha colpito in pieno volto costringendolo alla fuga. L'individuo mascherato si è dato quindi a una precipitosa corsa verso la pineta di Maria Pia facendo perdere le proprie tracce. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche nella zona.