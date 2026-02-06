La riorganizzazione sanitaria nel territorio comunale di Porto Torres, in linea con il Pnrr, mira a potenziare l’assistenza territoriale, un servizio che presenta ancora alcune criticità per la mancanza di un pediatra e ancora di un medico di medicina generale. Il nuovo modello si baserà sulle Case di Comunità. La Asl di Sassari, a seguito dei lavori di riqualificazione dello stabile di via delle Terme, nel mese di marzo dello scorso anno, ha provveduto a trasferire nella struttura un Consultorio Familiare e l’ambulatorio del Centro di Salute Mentale, andando a liberare spazio all’interno del Poliambulatorio di Andriolu, dove sono in corso i lavori di riqualificazione inseriti nel Pnrr.

Nel contempo nello stabile di via delle Vigne, dal febbraio 2025, sono stati ristrutturati e arredati i locali e destinati agli ambulatori dei medici di medicina generale provvisori, che prima prestavano servizio all’interno della sede di Andriolu, alleggerendo in questo modo il flusso di utenza da quest’ultimo e avvicinando l’assistenza sanitaria al centro della città. In accordo con l’amministrazione comunale, nello stabile di piazza Garibaldi, la Asl di Sassari ha recentemente acquisito in comodato d’uso gratuito gli ambulatori nel cuore della città che consentiranno di trasferirvi, a breve, alcuni medici di medicina generale attualmente operativi nel poliambulatorio di Andriolu. che ospiterà la Casa della Comunità, una volta completati gli interventi di riqualificazione (fondi Pnrrr) ancora in corso che procedono a “lotti funzionali”, legati ai trasferimenti delle attività ancora in essere. Si tratta di una struttura studiata per fornire un’assistenza socio-sanitaria di prossimità alla popolazione, che potrà accogliere diverse figure, come medici di base, operatori sanitari, specialisti, assistenti sociali e psicologici. Attualmente cono in corso i lavori nei locali prima occupati dal Consultorio e dal Centro di salute mentale.

Negli scorsi giorni si è proceduto a trasferire, in via provvisoria, gli uffici amministrativi Sau, Ticket e Cup, dallo stabile di Andriolu, all’interno di un container posizionato nelle vicinanze del Poliambulatorio: si stanno ora accantierando i lavori di riqualificazione degli uffici ora liberati. Al piano terra dal 19 gennaio scorso è stato attivo l’Ambulatorio Infermieristico Territoriale, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 13, con possibilità di accesso direttamente dalle ore 10.30 alle 13. Nel piano di prossimità, diretto a trasferire nel centro della città i servizi sanitari essenziali, nel marzo 2025 è stato firmato un accordo per la concessione della ex sede della Soprintendenza, la struttura in via Ponte Romano di proprietà dell’Agenzia del Demanio che passa all’Azienda socio sanitaria locale del Nord ovest dell’Isola, per una durata di 19 anni. Attualmente gli uffici competenti si stanno occupando della ricerca dei finanziamenti per la sua riqualificazione.

© Riproduzione riservata