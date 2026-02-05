I carabinieri della compagnia di Valledoria hanno denunciato un uomo a piede libero per ricettazione a seguito di controlli ordinari alla circolazione stradale.

L’uomo era stato fermato dopo un tentativo di fuga all’alt dei militari, in presidio in un posto di controllo. Bloccato dai militari dell’Arma, a seguito di verifiche hanno constatato che il conducente era sprovvisto della patente e il veicolo era privo della copertura assicurativa. Dunque hanno proceduto con ulteriori accertamenti che hanno consentito di recuperare un’autovettura e un motore nautico che sono risultati oggetto di furti consumati nei giorni precedenti. Quindi sono stati rintracciati i legittimi proprietari e la refurtiva, prima sottoposta a sequestro, è stata immediatamente restituita alle vittime.

