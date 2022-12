"Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, che è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino".

Con questo pensiero dello scrittore Charles Dickens l'amministrazione comunale di Mara guidata dal sindaco Paolo Chessa ha voluto commentare il successo dell'evento "Arriva la banda dei Babbi Natale" dove sono stati consegnati i regali di Natale a tutti i bambini di Mara da parte del comune.

«In fondo il Natale è la loro festa, è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini, con l'augurio che possano mantenere per sempre quel sorriso e quella felicità - sottolineano gli amministratori -. Ringraziamo per la disponibilità e impegno per aver allietato la giornata con animazione, musica, tombolata, cioccolata calda, caramelle e tante golosità l'Associazione La Fenice e Fabio Solinas e Caterina Zichi per il supporto nella scelta dei libri da regalare ai nostri bambini. Cogliamo inoltre l'occasione per augurare a tutti i nostri concittadini i migliori auguri per un Natale sereno da vivere con le persone a cui vogliamo bene».

© Riproduzione riservata