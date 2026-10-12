Sono ancora in corso i lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune di Sorso. Nella giornata di giovedì 15 ottobre i tecnici di Abbanoa continueranno con le lavorazioni nelle condotte distributrici di via Porto Torres e via Morante. L’intervento è finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di appalti destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Negli ultimi anni, Sorso è stato già interessato da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione. Per l’esecuzione delle operazioni, giovedì dalle 8 alle 18, si renderà necessario sospendere il flusso idrico nelle due condotte interessate. Fino al completamento dei lavori potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle diverse vie del centro urbano e nella periferia. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

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