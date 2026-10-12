Un finanziamento complessivo di oltre 61 mila euro per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo comunale. Il Comune di Nule ha approvato il progetto esecutivo relativo all’annualità 2025, finanziato attraverso i contributi della Regione destinati ai Comuni che hanno registrato una significativa diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Il provvedimento è contenuto nella determinazione dell’area tecnica del 9 ottobre scorso (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Gli interventi interesseranno diverse aree del territorio comunale, tra cui i giardini pubblici, l’area verde dell’impianto sportivo e alcune strade rurali e comunali, comprese quelle di Sant’Antonio, Urvia, Funtana Sassa, l’accesso al nuraghe Voes e la strada comunale Zuanne Arras.

Del finanziamento, oltre 53mila euro sono destinati alla manodopera e alla sicurezza, mentre le restanti risorse copriranno materiali, noleggi e spese tecniche. Il progetto esecutivo ha ricevuto il parere favorevole di conformità dell’agenzia Forestas.

(Unioneonline/En.Ne.)

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