La Chiesa di Santa Croce di Cheremule ha ospitato “Sa Chida Santa in… mostra – Foto, video, oggetti: il racconto della tradizione di Cheremule”, l’evento dedicato alla tradizione legata ai riti della Settimana Santa di Cheremule e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Tradizioni Popolari Cheremule, in collaborazione con la Confraternita di Santa Croce. L’iniziativa rientra nel manifesto delle attività previste per i festeggiamenti del trentennale dell’Associazione di promozione sociale Tradizioni Popolari a cui fa capo il coro Boghes de Cheremule, nato nel 1993.

In tanti, sotto l'attenta guida dei ragazzi, hanno potuto ammirare foto, oggetti, abiti e statue che raccontano la tradizione dei riti della Settimana Santa nel piccolo paese, oltre che un bellissimo filmato di una Settimana Satan del 1989. All’esterno della chiesa era presente l’artista Giuseppe Zichi che con una sessione di live painting ha realizzato un’opera dedicata al tema della mostra.

«Un piacere accogliere nella piccola chiesa di Santa Croce i nostri compaesani e tanti curiosi da più di dieci paesi per un totale di oltre cento visitatori – ha dichiarato Simone Giuliani, uno dei promotori dell’iniziativa –. Un momento comunitario per rivivere le tradizioni, ricordare persone che non ci sono più, confrontarsi con altre realtà del territorio. Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Cheremule che con impegno e pazienza, per tutto il giorno, hanno guidato i presenti raccontando gli antichi riti della Settimana Santa».

