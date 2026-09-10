La noble art conquista Bonorva. Piazza Santa Maria gremita per la serata di boxe organizzata dal Boxing Team Erittu, in collaborazione con il Comitato Festa Patronale Fedales 1976 Bonorva, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Bambina.

Un pubblico numeroso ha seguito gli incontri sul ring allestito nel cuore del paese, in una serata che ha riunito atleti di diverse società sportive della Sardegna e proposto un programma capace di raccontare più livelli dell’attività pugilistica, dai più giovani fino agli Elite. La manifestazione si è aperta con i saluti degli organizzatori, che hanno sottolineato il valore della collaborazione e il legame tra Bonorva e il mondo della boxe. Nel corso della serata è stato inoltre annunciato per la prossima stagione il ritorno di “Scrittori alle Corde”, il format ideato dall’Associazione Culturale Dionisiaca che porta sul ring letteratura e pugilato.

Il programma ha visto susseguirsi nove incontri tra esibizioni, un match di Sparring-IO e incontri di pugilato olimpico, con atleti delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 ed Elite. Per il Boxing Team dell'ex pluricampione Tore Erittu, realtà attiva da anni a Sassari, le manifestazioni rappresentano non soltanto un momento agonistico, ma anche un’occasione per portare il pugilato fuori dalla palestra e avvicinarlo alle comunità, valorizzandone la dimensione educativa, la disciplina, il rispetto e la crescita personale.

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