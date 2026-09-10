Ombrellone, asciugamano e un tuffo nella spiaggia di Cala Sant’Andrea, l’arenile a tutela integrale del Parco Nazionale dell’Asinara. Protagonista un turista straniero, sorpreso ieri mattina all’interno della Zona “A” dell’Area marina protetta dell’isola, dove ha visto bene di abbandonare anche i rifiuti.

I carabinieri della stazione dell’Asinara, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo che aveva piantato il suo ombrellone, sistemato asciugamani intento a farsi una nuotata nelle acque, dove vige un divieto assoluto di balneazione, lasciando sulla sabbia anche diversi rifiuti.

I militari, impegnati nell’attività di di vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e della pesca di frodo nelle acque dell’isola dell’Asinara, hanno sanzionato il turista per violazione delle norme a tutela del Parco.

Nei confronti del trasgressore è scattata la sanzione amministrativa prevista dalle norme di esecuzione e dal disciplinare dell'Area marina protetta.

Prosegue senza sosta l’impegno dei carabinieri del Comando della compagnia di Porto Torres a tutela del delicatissimo e prezioso patrimonio naturalistico dell’isola dell’Asinara.

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