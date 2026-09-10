Campioni e campionesse del nuoto italiano –Ginevra Taddeucci,Marcello Guidi e Linda Caponi – sperimentano ancora una volta il meraviglioso mare dell’Asinara, un allenamento di 5 chilometri nelle acque del Parco nazionale prima del 7° Meeting Isola dell’Asinara.

Gli azzurri saranno protagonisti insieme agli atleti della Canottieri Napoli e della Livorno Aquatics, undici nuotatori che parteciperanno alla tappa in programma nel fine settimana a Porto Torres. Accompagnati dal presidente della Federazione italiana nuoto Sardegna e dai tecnici Giovanni Pistelli e Pietro Bonanno, gli undici atleti che prenderanno parte al 7° Meeting Isola dell’Asinara hanno abbinato l’escursione nel Parco a una sessione di allenamento in acque libere di circa 5 chilometri.

A guidare il gruppo alcuni dei principali atleti come Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024, quattro argenti ai Mondiali di Singapore 2025 e due ori e un argento agli Europei di Parigi 2026. Con lei Marcello Guidi, argento ai Mondiali di Singapore 2025 e argento agli Europei di Parigi 2026, e Linda Caponi, bronzo agli Europei di Parigi 2026.

I tre azzurri hanno guidato il resto della squadra durante l’allenamento nelle acque cristalline dell’Asinara, in uno scenario naturale particolarmente suggestivo. Al termine della nuotata la giornata è proseguita con la visita ai principali punti di interesse del Parco nazionale dell’Asinara. Gli atleti hanno manifestato grande entusiasmo per l’esperienza, rimanendo particolarmente colpiti dalla natura incontaminata dell’isola, dai suoi paesaggi e dalla qualità delle acque.

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