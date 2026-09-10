Velista in difficoltà la notte scorsa, nelle acque antistanti il porto industriale di Porto Torres. La Guardia Costiera di porto turritana è intervenuta in soccorso dell’uomo, di nazionalità tedesca, che si trovava a bordo della propria imbarcazione a vela, di circa 12 metri di lunghezza, in situazione di emergenza. L’allarme è scattato nel cuore della notte, tra il 9 e il 10 settembre, quando la moglie dell’uomo si è recata direttamente presso la sede della Capitaneria di porto di Porto Torres per segnalare la situazione di allarme.

Le operazioni di localizzazione della barca si sono rivelate particolarmente complesse. Il diportista, infatti, in stato di forte agitazione e privo di un sistema Gps, non era in grado di fornire con precisione la propria posizione. La sua imbarcazione si trovava in difficoltà per problemi tecnici e le condizioni meteorologiche avverse sopraggiunte, hanno spinto la barca a vela in prossimità del porto industriale, a circa 50 metri dalla costa. Sul posto, dopo essere stata localizzata, è stata inviata la motovedetta Sar Cp 810 che ha effettuato il trasbordo dell’uomo, trasportato in banchina, nel porto commerciale di Porto Torres dove il diportista è stato affidato in stato di choc alle cure mediche del personale del 118 Areus che lo ha trasferito all’ospedale di Sassari. Le operazioni di soccorso hanno richiesto particolare attenzione e perizia marinaresca da parte dell’equipaggio della motovedetta, considerata la scarsa visibilità dovuta alle ore notturne, unitamente alla presenza di vento e mare mosso.

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