Il primo derby di Serie B Interregionale sorride all'Esperia Cagliari, che supera la Klass Sennori nel test match d'apertura della Sardinia Cup.

Al PalaPirastu, i rossoblù di coach Federico Manca si sono imposti per 70-60 al termine di una gara sempre condotta, anche con margini superiori alle venti lunghezze.

Subito brillanti i nuovi innesti: Gallizzi ha brillato in regia mostrando già un buon livello di intesa con Sanna, mentre il pivot De Gregori ha offerto sprazzi della sua incisività nel gioco interno. Assente per un problema alla schiena, invece, l'altro lungo Riccardo Carta, mentre sul mercato si cerca ancora un'ala straniera che aggiunga qualità al roster.

Alti e bassi, invece, per Sennori, che dopo 20' è calata vistosamente anche a causa dell'assenza di tre pedine importanti come Biolchini, Fetah e Kamate.

La cronaca - Dopo due minuti e mezzo di siccità offensiva, l'Esperia si sblocca con Luca Sanna. L'ex di turno, coadiuvato sul perimetro da Gallizzi, ispira un break di 8-0 che vale il primo allungo. Sennori si vede anche doppiata dai cagliaritani, che riescono a innescare anche le ricezioni vicino a canestro di De Gregori. L'Esperia chiude il primo periodo avanti sul 21-13, poi continua a correre fino a toccare il +11 nel secondo, con gli esterni capaci di garantire un'ottima qualità nelle circolazioni.

Al rientro dalla pausa lunga la squadra di Manca sembra sul punto di dilagare (anche +22), mentre la Klass e accusa l'esiguità delle rotazioni. Nel finale i romangini si riavvicinano, ma senza spaventare l'Esperia.

Sabato (ore 17) le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia nella 4^ edizione del Memorial Porqueddu.



Esperia-Sennori 70-60

Esperia Cagliari: Sanna 8, N. Manca 15, Cabriolu 6, Potì, Porcu, Gallizzi 15, Locci 4, Corsi 2, Pacitto 2, De Gregori 13, Pili 5. Allenatore F. Manca

Klass Sennori: Musso 4, Puggioni 13, Fabris 10, Perino, Merella 5, Cabras 8, Sahud 6, Casu 7, Busi 3, Hlib 4. Allenatore Longano

Parziali: 21-13; 39-28; 63-41

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