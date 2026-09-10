Un investimento da 85 mila euro per riqualificare e rendere più sicure alcune vie e piazze del centro abitato di Pozzomaggiore. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) dell'intervento, finanziato interamente con risorse della Regione.

La parte principale della somma, poco più di 55 mila euro, sarà destinata ai lavori veri e propri, compresi gli oneri per la sicurezza. Il resto servirà a coprire l'Iva, le spese tecniche, gli imprevisti e gli altri costi legati alla realizzazione dell'opera.

Il progetto è stato predisposto dall'architetto Antonio Cossu e ha già superato le verifiche previste, ottenendo anche l'autorizzazione della Soprintendenza con alcune prescrizioni. La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Calaresu ha approvato il progetto all'unanimità nella seduta del 19 agosto.

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