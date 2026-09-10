Si allarga nella maggioranza il dibattito sul caso che coinvolge gli assessori del Pd Raffaella Sanna e Enrico Daga. A intervenire è il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, che non entra nel merito dei fatti ma richiama il principio del rispetto nei rapporti politici e istituzionali. «Non conosco i fatti nel dettaglio e non spetta a me accertarli», precisa Porcu, rimettendo le verifiche all’amministrazione comunale e al partito.

«Mi auguro che la vicenda possa trovare una soluzione nell’immediato perché non è certamente un buon esempio quello che diamo ai cittadini». Per il presidente della Fondazione la politica «non può essere la scusante di certi comportamenti, come se in essa fosse permesso assolutamente tutto», spiega, condannando con fermezza ogni forma di prevaricazione a prescindere dal contesto in cui si manifesti. Parole accolte con favore da Forza Italia. Il capogruppo Marco Tedde sottolinea il peso politico dell’intervento, proveniente da «una persona che ricopre un incarico espressione della maggioranza «e definisce quella di Porcu una posizione «prudente, rispettosa dei ruoli e al tempo stesso chiara». Tedde sollecita ancora una volta l’intervento del sindaco Cacciotto e del Pd.





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