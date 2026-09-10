Tre milioni di euro a disposizione dell’amministrazione comunale di Castelsardo, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, per la manutenzione straordinaria del porto turistico. Si tratta di un intervento sulle opere di difesa del molo foraneo, danneggiato gravemente da una mareggiata nel 2017. I fondi saranno utili anche per completate le opere di accosto, sistemare i fari di segnalamento, migliorare i servizi, gli arredi e gli impianti portuali. Il mega finanziamento è stato concesso dalla Regione alla fine del 2025 e fa riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Su tre milioni complessivi, 250mila euro sono dedicati alla progettazione, risorse che facevano parte di un precedente finanziamento di 1,5 milioni concesso dalla Regione nel 2017 ma che purtroppo era stato definanziato nel 2021 poiché non è stato utilizzato entro le scadenze del ciclo di programmazione.

L’esecutivo guidato dalla sindaca Tirotto ha da poco approvato il documento di indirizzo alla progettazione dando quindi avvio all’iter che porteràalla realizzazione dei lavori. L’ufficio tecnico comunale ha già affidato l’incarico per realizzare i progetti. Il cronoprogramma di massima prevede l’approvazione del progetto esecutivo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027. Dopo di che serviranno circa due anni per terminare i lavori.

«Abbiamo ricevuto un corposo finanziamento regionale che rappresenta soltanto un tassello dei importanti investimenti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune – commenta la sindaca Tirotto –. Le opere di protezione del molo sono state rinviate per troppi anni e ora, finalmente, potremo mettere in sicurezza le strutture e rendere sempre più funzionale e appetibile il nostro approdo turistico».

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