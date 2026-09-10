Non solo porta d’ingresso del Nord Ovest della Sardegna ma meta del turismo di qualità attraverso il progetto di “Riqualificazione dell’ingresso al porto turistico e del lungomare Balai”, finalizzata a migliorare e valorizzare un’intera fascia fronte mare, compresa tra via Mare e fino a via dell’Industria, una delle aree maggiormente rappresentative della città e direttamente connesse all’accoglienza dei visitatori. Ieri la firma a Cagliari, dove il sindaco Massimo Mulas, accompagnato dall’assessore al Turismo Claudio Piras, ha sottoscritto, insieme ai sindaci dei 10 Comuni coinvolti e all’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il protocollo d’intesa del progetto “Le Porte della Sardegna”. Per Porto Torres è previsto un investimento complessivo di 1 milione e 333 mila euro, risorse che verranno investite per riqualificare l’area di fronte via Mare fino all’incrocio con via Principe di Piemonte, con una serie di interventi finalizzati a migliorare la viabilità di accesso, potenziare l’illuminazione pubblica degli assi stradali principali e riqualificare via Mare, in cui si prevede l’ampliamento dell’isola pedonale, rendendola più appetibile ai flussi turistici, anche con il posizionamento di panchine dotate di di punti di accesso internet o di ricarica cellulari. In particolare, l’incrocio dovrà diventare il principale accesso al porto turistico. L’obiettivo del finanziamento è realizzare uno snodo di ingresso all’incrocio porto-via Mare-via Principe di Piemonte-via Lungomare Balai che renda sicuro e accogliente l’ingresso al porto turistico e l’interconnessione della città con l’area portuale. Nell’ottica della sicurezza, oltre alle opere strettamente attinenti ai lavori stradali, si prevede di potenziare e rendere più funzionale l’impianto di illuminazione pubblica, così da illuminare anche piazza Colombo da troppo tempo penalizzata dalla mancanza di ounti luce. Si intende aumentare e riqualificare lo spazio pedonale sulla via Mare perché possa diventare un boulevard funzionale, un viale urbano ampio, accogliente e ben organizzato, pensato non soltanto per il traffico delle auto ma anche per pedoni, attività commerciali e fruizione dello spazio pubblico. La valorizzazione dell’area sarà accompagnata dallo sviluppo di aree verdi valorizzate con piante autoctone. Una volta sottoscritta la convenzione, tra l’assessorato al Turismo e il Comune, il passo successivo sarà l’affidamento dell’incarico di progettazione, in accordo con l’autorità di sistema portuale della Sardegna, necessario per sviluppare nel dettaglio gli interventi previsti dalla scheda progettuale

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