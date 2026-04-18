Dopo l'avvio del piano di manutenzione straordinaria sulla viabilità nel comune di Stintino, le squadre sono al lavoro per riqualificare le arterie principali del territorio tra strade, segnaletica e marciapiedi. I lavori corrono spediti con un avanzamento del maxi-cantiere da 500.000 e con una previsione dei termini per la conclusione dell’intervento entro la primavera.

In diverse vie la vecchia pavimentazione è stata rimossa. Il fondo è ora livellato e pronto per la stesa del nuovo asfalto. In molti tratti, partendo dalla zona artigianale delle aree per le attività produttive, estato steso un nuovo bitume, una superficie integra per una guida più sicura. Il rifacimento della segnaletica verrà eseguito al termine dei lavori di bitumazione del manto stradale. L’obiettivo è concludere tutti gli interventi entro metà maggio, per garantire sicurezza e decoro a residenti e visitatori. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella assicura sulla limitazione dei disagi che , in queste settimane, si sono creati a causa dei cantieri.

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