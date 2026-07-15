Il Comune di Stintino ha approvato una importante misura di tregua fiscale, attraverso la rottamazione delle cartelle esattoriali, per andare incontro alle famiglie e alle imprese del territorio. La novità principale per i contribuenti consiste nell’azzeramento totale delle sanzioni e degli interessi di mora. Chi deciderà di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente sarà tenuto a pagare esclusivamente la quota capitale del tributo originario, senza i pesanti rincari accumulati nel tempo. L'agevolazione prevede la possibilità di estinguere, rateizzandoli, i debiti relativi alle entrate comunali versando esclusivamente la quota capitale dovuta, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Il provvedimento riguarda anche i carichi affidati per la riscossione coattiva nel periodo previsto dalla normativa e interessa diverse tipologie di entrate comunali, tra cui tributi, canoni, tariffe e sanzioni amministrative. L'assessore al bilancio Pietro Maddau precisa «L'Amministrazione comunale ha adottato questa misura con l'obiettivo di offrire un'opportunità concreta a cittadini e attività economiche che intendono regolarizzare la propria posizione, È una scelta che coniuga attenzione verso le difficoltà economiche delle famiglie .favorendo al contempo il recupero di risorse utili per i servizi alla collettività». Éer la sindaca Rita LImbania Vallebella : «Con questa scelta abbiamo dato una risposta alle famiglie e alle imprese del nostro territorio che hanno avuto difficoltà economiche e che quindi hanno accumulato debiti con l’erario. Abbiamo scelto di essere concretamente vicini ai cittadini, sgravandoli dal pesante fardello delle sanzioni e degli interessi e consentendo alle persone di pagare il dovuto con rate accessibili».

© Riproduzione riservata