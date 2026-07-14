Igiene urbana, ad Alghero è scontro tra Forza Italia e maggioranzaDiscariche abusive sul territorio, gli azzurri accusano l’amministrazione Cacciotto
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Nuovo scontro politico sul tema dell'igiene urbana ad Alghero. I consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini denunciano la presenza di presunte discariche abusive in città, indicando in particolare due aree simboliche: Sant'Anna, nei pressi della vecchia casa comunale, e Villa Maria Pia, sede del Consiglio comunale. Secondo gli esponenti azzurri, il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sarebbe in crescita e rappresenterebbe il segnale di un servizio di raccolta non adeguato. Per questo chiedono all'amministrazione di intervenire «per ripristinare il decoro, rafforzare i controlli ed elevare gli standard del servizio, soprattutto in piena stagione turistica».
Immediata la replica della maggioranza, che respinge le accuse definendole «terrorismo mediatico e parlando di falsità e bugie».
Secondo gli alleati di Cacciotto non esisterebbe alcuna discarica abusiva né a Sant'Anna né a Villa Maria Pia. Nel primo caso, spiegano, i contenitori vengono posizionati nei giorni previsti dal calendario della raccolta (lunedì, mercoledì e venerdì) e, dopo il passaggio della Ciclat, l'area torna regolarmente pulita.
A Villa Maria Pia, invece, i rifiuti sarebbero stati depositati su appuntamento in attesa del ritiro programmato, anche a seguito delle operazioni di pulizia dei locali utilizzati dalle associazioni dei carabinieri. La maggioranza accusa quindi Forza Italia di strumentalizzare la situazione per fini politici e invita il gruppo di opposizione a fare proposte invece di gettare fango sulla città, sostenendo che le immagini diffuse «ritraggono normali fasi del servizio di raccolta e non situazioni di degrado permanente».