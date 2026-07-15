A Nule sono iniziati gli interventi di manutenzione lungo il tradizionale percorso dei Candelieri, finalizzati a migliorare la sicurezza e il decoro delle strade interessate. Una pavimentazione che rispetta l’estetica del centro storico. Il tratto è noto per la partecipazione della comunità ad uno degli eventi tradizionali più sentiti, quello della sfilata dei Candelieri, una strada che presenta delle criticità e che richiede maggiore sicurezza. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi da oggi, mercoledì 15 luglio, sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto di via Umberto I, compreso tra gli accessi indicati dalla segnaletica. Le lavorazioni saranno organizzate cercando di ridurre al minimo i tempi di chiusura e i disagi per i residenti e gli automobilisti. Il Comune invita a prestare attenzione alla segnaletica presente e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi. In caso di particolari necessità o situazioni urgenti, l'accesso sarà eventualmente consentito compatibilmente con lo svolgimento e la sicurezza delle lavorazioni.

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