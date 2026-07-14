Momenti di apprensione questo pomeriggio nel centro storico di Alghero, dove una turista romana di 54 anni è stata colta da un improvviso malore mentre percorreva via Gilbert Ferret.

La donna si è accasciata al suolo, cadendo e battendo violentemente la testa sulla pavimentazione. Nell’impatto ha perso conoscenza, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i numerosi passanti e i commercianti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla turista, stabilizzandola prima del trasferimento in ospedale.

Considerata la gravità del quadro clinico e il trauma cranico riportato nella caduta, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero ha quindi provveduto al trasferimento d’urgenza della 54enne all’ospedale di Sassari, dove la donna è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Tra le possibili cause del malore ci sarebbe anche il caldo eccezionale che sta interessando la Sardegna in queste ore, anche se saranno gli accertamenti medici a chiarire l’origine dell’improvviso malessere. L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi turisti e residenti presenti nel cuore del centro storico, con via Gilbert Ferret rimasta per alcuni minuti interessata dalle operazioni di soccorso.

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