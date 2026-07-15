A Ossi arriva il medico di medicina generale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel comune di Ossi, da questa mattina, nell’ambito 2.3 del Distretto di Sassari, ha preso servizio, un medico di medicina generale con incarico di titolarità e ambulatorio nel paese. Un servizio sanitario che risponde alle esigenze di molti residenti. Si tratta del dottor Andrea Sale che garantirà la sua attività di assistenza sanitaria nella struttura di via Angioy 93, Ossi nei locali della Guardia Medica (3883052435), nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 11 e il giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle 17. Il dottor Andrea Sale ha già un incarico provvisorio nello stesso Comune, che cesserà contestualmente con l’inizio dell’incarico di titolarità. I pazienti attualmente in carico al nuovo medico dovranno comunque effettuare la scelta in favore dello stesso a partire da questa mattina tramite il portale web oppure di persona presso l’Ufficio Scelta/Revoca del Medico del Distretto Socio-Sanitario di Sassari: Poliambulatorio di Via Tempio, 5 Sassari: il lunedì e il mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30 o rivolgendosi alle farmacie.