Non solo un sistema di wifi gratuito in diversi punti del comune di Stintino, ma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rita Vallebella, avvia un processo di rinnovamento e innovazione realizzando all’interno del sito turistico comunale un servizio di intelligenza artificiale chatbot (assistente virtuale) per una migliore performance dei servizi al cittadino.

Tutto in linea con le disposizioni adottate nel modello organizzativo di attuazione del Piano triennale comunale per l’informatica, che dispone la valorizzazione dei servizi digitali, obiettivo strategico della pubblica amministrazione. Il programma prevede l'attivazione di una piattaforma con tecnologia IA sul sito turistico - www.visitstintino.it/it, una sorta di back office, in modalità SaaS, per la creazione di sistemi virtuali evoluti, quali chatbot e avatar personalizzati in grado di interloquire e ingaggiare il turista, rispondendo in 5 lingue e fornendo informazioni turistiche e non, sia sulle strutture, sui trasporti - linee bus, noleggi, attracchi, porto pubblico in genere - che sui siti di interesse storico, archeologico, ambientale, oltre che sui principali eventi che si svolgono durante l’anno nel Comune di Stintino.

L’IA sarà in grado di fornire risposte puntuali anche sulle principali normative relative i servizi pubblici di cui si vuole usufruire e le norme di buona condotta nel rispetto dell’ambiente. La tecnologia IA richiesta nella piattaforma sarà multimodale per coinvolgere il maggior numero di utenti in tutti i canali di comunicazione disponibili, al fine di sgravare il lavoro dell’ente pubblico, garantendo un servizio puntuale ed efficace in tempo reale H24. L’attivazione del servizio è stato aggiudicato alla società Ollsys Computer srl per un importo di circa 41mila euro.

© Riproduzione riservata