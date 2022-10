Prima uscita ufficiale per il nuovo priore della Confraternita della Beata Vergine della Difesa di Stintino.

Antonio Diana, ex sindaco della cittadina per tre legislature e priore numero 130 del sodalizio stintinese, ha portato la bandiera maggiore durante la processione in onore della Madonna del Rosario, festeggiata ieri.

Diana, che a giugno ha terminato il suo mandato di primo cittadino, alcuni giorni fa, in occasione della conclusione della festa patronale di Stintino, è stato eletto priore, dopo lo spoglio delle schede effettuato nella sede della Confraternita. Quasi un plebiscito il suo: 243 voti su 269 votanti. Ha ricevuto la storica bandiera maggiore da Emanuele Maddau, che per un anno intero porterà la bandiera piccola. Giuseppe Benenati, presidente del sodalizio da 25 anni, durante la messa conclusiva della festa patronale celebrata dal parroco don Daniele Contieri ha ringraziato il priore uscente Emanuele Maddau per il buon lavoro svolto durante l'anno di mandato, auspicando al nuovo priore "un futuro ruolo di rilievo in seno al consiglio della Confraternita". Che è un'istituzione molto importante a Stintino, espressione del sostegno reciproco tra le famiglie e organismo di solidarietà e di protezione sociale.

La Confraternita della Beata Vergine della Difesa fu fondata il 24 dicembre 1864. Nel 1885, a causa dell’esodo dall’Asinara dei futuri stintinesi, interruppe le sue attività sino al 1893, anno in cui a Stintino nacque la prima chiesa in Via Marco Polo.



