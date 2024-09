Trasporto navetta gratuito in media stagione per facilitare la mobilità per residenti e visitatori, migliorando i collegamenti tra i comuni turistici vicini. L’amministrazione stintinese, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha attivato, dall’1 al 15 ottobre, il servizio di trasporto gratuito che collegherà l’aeroporto di Alghero con Stintino.

Una decisione diretta a potenziare la linea extraurbana da e per il paese turistico durante il periodo meno affollato, una estensione significativa del servizio offerto dalla Sardabus, già operativo dal primo giugno al 30 settembre. L’iniziativa è promossa dal Comune di Stintino in collaborazione con Ferralis Viaggi che garantirà il trasporto dall’aeroporto di Alghero al paese negli orari 10.50 e 14.30, e viceversa nelle ore 12.10 e 16.30.

Il potenziamento è stato possibile grazie ai proventi derivanti dal ticket d’ingresso alla spiaggia La Pelosa, imposto dal Comune da giugno a settembre per limitare l’accesso all’arenile, un investimento per migliorare il servizio a favore dei viaggiatori, locali e non.

