Da domani, sabato 1° giugno, scatta il numero chiuso a La Pelosa, spiaggia gioiello di Stintino che dal 2019 ha adottato il sistema del numero contingentato per preservare l’arenile preso d’assalto dai bagnanti.

L'accesso sarà limitato a 1.500 persone al giorno per tutelare l'ambiente e contenere l'erosione del litorale. I posti disponibili saranno 750 in qualsiasi momento senza limiti di tempo per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre, mentre ulteriori 750 posti saranno prenotabili non prima di 48 ore dalla data di accesso desiderata. I bambini sotto i 12 anni non devono effettuare la prenotazione.

La prenotazione prevede il pagamento di una tariffa di euro 3,50 per utente e può comprendere al massimo 4 persone. I bambini sotto i 12 anni non devono essere inseriti nella prenotazione. L'ingresso, monitorato tramite QR Code, sarà possibile dalle ore 8 alle 18. Il QR Code, ricevuto via email, potrà essere mostrato tramite smartphone all'Info point di accesso, dove verrà scannerizzato e saranno consegnati i braccialetti necessari per l'accesso a La Pelosa.

Le prenotazioni per gli ingressi saranno possibili fino al 31 ottobre prossimo, una novità introdotta dall’amministrazione guidata dalla sindaca Rita Vallebella.

© Riproduzione riservata