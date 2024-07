Il Comune di Stintino ha predisposto l'installazione di nuovi servizi igienici mobili nelle aree balneari delle Saline, Pazzona ed Ezzi Mannu, a partire da questa settimana. Una iniziativa prevista nel programma della sindaca Rita Vallebella per migliorare l'esperienza di tutti coloro che scelgono le spiagge del borgo turistico per il loro tempo libero e relax.

I bagni chimici sono stati posizionati in punti strategici degli arenili per garantire la massima comodità e accessibilità. I servizi sono progettati per integrarsi con il paesaggio circostante nel rispetto delle normative ambientali e sono dotati di tutte le necessità per garantire un'igiene adeguata.

«L'amministrazione comunale riconosce l'importanza di fornire infrastrutture che rispondano alle esigenze dei numerosi turisti e visitatori che ogni anno scelgono Stintino per le loro vacanze. Con queste nuove installazioni, il Comune intende offrire un servizio essenziale che contribuirà a mantenere pulite e accoglienti le nostre località balneari».

