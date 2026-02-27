L'Amministrazione comunale di Stintino punta al rilancio dello sport e dell'aggregazione sociale con affidamento in gestione del campo da tennis già oggetto di interventi. Pertanto è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo in località Punta Negra, completo di spogliatoi, servizi e aree pertinenziali. L'obiettivo è favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della struttura, garantendo alla collettività uno spazio moderno e funzionale. La domanda dovrà essere presentata entro le 12 del 15 aprile.

Possono presentare la proposta le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro competente, oltre agli enti di promozione sportiva e Federazioni nazionali. La gestione sarà commisurata all'entità dell'investimento proposto, con una durata compresa tra un minimo di 5 e un massimo di venti. Inoltre tutti gli elaborati del progetto dovranno essere sottoscritti digitalmente dal progettista.

