Arrestato a Sassari un dj accusato di violenza sessuale. L'uomo è stato accusato da una donna che sostiene di averlo conosciuto in un disco bar sassarese.

Questi, dopo un primo approccio consenziente, avrebbe abusato della parte offesa costringendola a un rapporto sessuale completo.

A indagare sulla persona la polizia di Stato che ha raccolto diversi elementi a carico dell'indagato che, al momento, come deciso dal gip, si trova agli arresti domiciliari. 

