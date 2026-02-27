indagini in corso
27 febbraio 2026 alle 13:30aggiornato il 27 febbraio 2026 alle 13:35
Si conoscono in un bar di Sassari, poi lui la violenta: dj arrestato per stuproL’indagato si trova ora ai domiciliari
Arrestato a Sassari un dj accusato di violenza sessuale. L'uomo è stato accusato da una donna che sostiene di averlo conosciuto in un disco bar sassarese.
Questi, dopo un primo approccio consenziente, avrebbe abusato della parte offesa costringendola a un rapporto sessuale completo.
A indagare sulla persona la polizia di Stato che ha raccolto diversi elementi a carico dell'indagato che, al momento, come deciso dal gip, si trova agli arresti domiciliari.
