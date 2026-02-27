Il Castello di Burgos ritorna al territorio dopo gli interventi realizzati nell’ambito del progetto finanziato con i fondi del Pnrr “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, finanziato con i fondi dell’Unione Europea. L’intervento ha beneficiato di un finanziamento complessivo di 500.000 euro, con lavori pari a 300.000 euro. I lavori sono iniziati il 5 marzo 2025 e si sono conclusi nell’arco di meno di un anno, rendendo questo intervento il primo cantiere portato a termine nell’ambito del programma di recupero finanziato con i fondi Pnrr.

Il Castello del Goceano fu edificato per volontà del Giudice di Torres Gonario I de LaconGunale nel 1134, con finalità difensive per il controllo del territorio. Diventato poi noto con il nome di Castello di Burgos dal centro abitato sorto ai suoi piedi a metà del 1300, il castello cadde in disuso nel 1500 durante la dominazione spagnola, poiché la sua posizione perse rilevanza strategica. I primi interventi di restauro dopo secoli di abbandono risalgono agli anni Sessanta del Novecento, e sono poi proseguiti numerosi fino agli anni 2000.

L’attuale intervento di restauro del Castello di Burgos è stato guidato dai principi di salvaguardia del patrimonio storico, nel pieno rispetto delle valenze paesaggistiche e culturali del sito e con il fine di garantire la fruibilità e l’utilizzazione degli spazi, assicurando quindi funzionalità e tutela del bene. Il progetto ha riguardato in particolare il restauro della Torre Maestra, con opere su copertura, murature e ambienti interni, comprendenti consolidamento strutturale, reintegrazione, restauro e manutenzione. Ulteriori interventi hanno interessato anche diverse sezioni della cortina muraria, sempre con operazioni di consolidamento, reintegrazione e manutenzione conservativa.

La gestione del progetto è stata curata dall’architetta Eleonora Fiorentino dell’ex Segretariato regionale – ora unificato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e del Sud Sardegna – sulla base del progetto redatto dall’architetto Bruno Billeci. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Antonio Sebastiano Gaias.

