Per consentire la conclusione degli interventi finanziati con il Pnrr nel poliambulatorio di via Degli Orti, la Asl di Sassari comunica che il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) di Alghero è stato trasferito in via provvisoria nei locali che in passato ospitavano la Guardia medica, in viale Primo Maggio, nei pressi dell’ospedale Marino.

Il trasferimento si è reso necessario per permettere l’avanzamento dei lavori di riqualificazione della struttura di via Degli Orti, sede del Distretto socio-sanitario e di altre attività territoriali, inserita nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Azienda sanitaria fa sapere di aver pubblicato diverse manifestazioni di interesse per individuare locali da prendere in locazione, tutte andate deserte. Sono seguite interlocuzioni con l’amministrazione comunale per ricercare spazi, pubblici o privati, da destinare alle attività sanitarie cittadine.

In assenza di alternative, è stato quindi individuato lo stabile di Viale Primo Maggio, dotato di accesso dedicato, come soluzione temporanea per garantire la continuità del servizio. Ecco gli orari del Ser.D. di Alghero: dal lunedì al venerdì: dalle 7.45 alle 14. Lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 (accesso su appuntamento).

