Angela Sanna, per tutti zia Angelina, è la nuova centenaria di Bonorva, il paese del Logudoro di appena tremila anime.

Una festa per una comunità che mostra tutto il suo affetto verso chi ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni. Un viso dolce e sereno, zia Angelina saluta tutti con un sorriso e sorprende chi ascolta le sue storie, raccontate con lucidità, vicende vissute in passato che hanno segnato la sua vita, tra dolore e gioia. Ha conosciuto momenti tristi che si sono alternati a periodi di felicità.

Ha voluto festeggiare il secolare traguardo con gli affetti più cari, accogliendo con dolcezza il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, che non è voluto mancare a questo appuntamento offrendo alla donna un prezioso dono: un omaggio di fiori e una targa con una dedica a nome di tutta l'amministrazione comunale.

