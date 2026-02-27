Sono partiti i cantieri per gli interventi di restauro conservativo e consolidamento della chiesetta di Balai Vicino e la Torre di Abbacurrente, due monumenti simbolo della città di Porto Torres. Questa mattina sono stati allestiti i cantieri nel piccolo luogo di culto a Balai.

Beneficiario del finanziamento complessivo, pari a 550mila euro, è il Segretariato regionale del Ministero della cultura, risorse finalizzate ad interventi di assestamento e rinforzo delle murature esterne della chiesetta, nelpareti rivolte al mare, con opere di protezione del banco roccioso esposto al fenomeno della erosione costiera. A novembre l’assegnazione dei lavori alla ditta Gpm Restauri di Pozzomaggiore.

Situata nel promontorio calcareo nella baia di Balai, la chiesetta chiamata anche di San Gavino a Mare, luogo in cui secondo la tradizione vennero sepolti i santi martiri, Gavino, Proto e Gianuario, è meta di pellegrinaggi durante la Festha Manna in occasione della processione annuale dedicata proprio ai tre patroni.Gli interventi sono finalizzati a risolvere il problema delle infiltrazioni delle acque meteoriche, all’interno degli ambienti a causa della risalita delle acque, e al degrado causato da venti e moto ondoso.

