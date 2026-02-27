Grande entusiasmo e adesioni oltre le aspettative per la visione collettiva della finale del Festival di Sanremo al Teatro Civico Gavì Ballero. L’iniziativa promossa dalla Fondazione Alghero registra un vero e proprio boom di prenotazioni: sono ormai pochissimi i posti ancora disponibili. Sabato 28 febbraio, con apertura dalle 20, il Teatro Civico si trasformerà in una sorta di “Ariston” accogliendo il pubblico per seguire insieme la grande finale in diretta su maxi schermo, in un clima di partecipazione e condivisione.

A condurre la serata sarà la giornalista Rachele Falchi, che accompagnerà il pubblico coordinando commenti, reazioni e interventi tra un’esibizione e l’altra. Durante le pause pubblicitarie il programma sarà arricchito da ospiti in sala e collegamenti esterni, creando un dialogo continuo tra palco, pubblico e Festival. Tra questi, Radio UniSassari, presente in sala e in collegamento da Sanremo per raccontare l’atmosfera della città ligure e il dietro le quinte. Attesi anche Paolo Talanca, critico musicale e membro del Club Tenco, Stefano Manca di Pino e gli Anticorpi, Alessandro Pirina dalla sala stampa del Festival, Fabio Loi e la giuria tecnica capitanata da Paolo Piana.

«Il riscontro straordinario di queste ore conferma quanto fosse forte il desiderio di vivere insieme un appuntamento così identitario», dichiara il presidente della Fondazione, Graziano Porcu. «Il Teatro Civico si conferma spazio capace di accogliere la comunità anche in occasioni non convenzionali». Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su boxoffice.it fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata