Momenti di apprensione questa mattina in fondo a via XX Settembre, dove un passante ha segnalato alla polizia locale la presenza di un cane legato a un palo, visibilmente spaesato e in difficoltà. L’animale è stato immediatamente preso in carico dagli agenti intervenuti sul posto. I vigili coordinati dal comandante Salvatore Masala, hanno messo in sicurezza il cane e avviato le verifiche per risalire ai proprietari.

Dai primi controlli è emerso che l’animale sembrava sprovvisto di microchip, circostanza che ha reso più complesse le operazioni di identificazione. La polizia locale ha quindi attivato una rete di segnalazioni anche attraverso i social network, pubblicando foto e informazioni utili al riconoscimento. La mobilitazione ha dato i suoi frutti nel giro di poche ore: la proprietaria è stata rintracciata e ha potuto riabbracciare il suo cane. Ai vigili ha raccontato di essersi trasferita da poco dalla campagna alla città e che l’animale, non ancora abituato ai ritmi frenetici e al traffico urbano, sarebbe riuscito a scappare.

Probabilmente qualcuno, notandolo vagare in una zona pericolosa, lo ha legato a un palo per metterlo al sicuro in attesa di aiuti, evitando così il peggio. L’episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione dei cittadini.

© Riproduzione riservata