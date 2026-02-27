Nel comune di Muros sono in corso di realizzazione gli interventi di riqualificazione urbana che interesseranno diversi punti strategici del territorio urbano, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio paesaggistico e sociale della comunità.

Tra le principali novità, la riqualificazione del parco fitness all’aperto in via Papa Giovanni XXIII uno spazio moderno e attrezzato con macchinari per l’attività fisica libera, accessibile a tutte le fasce d’età. L’area sarà progettata per favorire il benessere, la socializzazione e uno stile di vita sano, diventando un punto di riferimento per sportivi, famiglie e giovani.

Il progetto prevede inoltre la valorizzazione del belvedere panoramico di via Roma, che sarà riqualificato e reso più fruibile e sicuro. L’intervento consentirà di restituire alla cittadinanza uno scorcio suggestivo, ideale per momenti di relax e per ammirare il paesaggio circostante, rafforzando l’identità e l’attrattività del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche a Piazza Repubblica, già oggetto di interventi di messa in sicurezza, che sarà oggetto di un intervento di una pulizia straordinaria ed eliminazione dell’aiuola centrale che un tempo fungeva da fontana. L’obiettivo è restituire decoro e funzionalità a uno dei luoghi simbolo della vita comunitaria, migliorandone l’aspetto e rendendolo più accogliente per eventi, incontri e iniziative pubbliche.

«Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una Muros più curata, vivibile e attenta alle esigenze dei cittadini», dichiara il sindaco Federico Tolu. «Investire negli spazi pubblici significa investire nella comunità, creando luoghi di aggregazione e benessere accessibili a tutti». I lavori termineranno nelle prossime settimane e saranno inaugurati con una cerimonia pubblica.

© Riproduzione riservata