Ancora disservizi idrici nel territorio comunale di Ittiri. La rottura improvvisa della condotta idrica che veicola le acque sorgive di Maccaule al sollevamento Giunchi, il livello del serbatoio Montesile, ha subito una riduzione importante di acqua determinando un calo di pressione nelle zone alte del Comune di Ittiri sul posto sono intervenute le squadre della società Abbanoa per un intervento risolutivo ad disservizio che colpisce metà del paese. Nei giorni scorsi il problema idrico aveva interessato i paesi di Uri e Usini a seguito della rottura di una condotta. In questo caso era stato necessario l'intervento di un autobotte per garantire l approvvigionamento dell'acqua per i residenti. Il problema delle vecchie condotte idriche sta interessando diverse centri dell'Isola, criticità per le quali si sta predisponendo un piano di sostituzione delle reti ormai obsolete attraverso progetti che prevedono interventi infrastrutturali finalizzata a ridurre le perdite idriche e rendere efficiente il servizio.



