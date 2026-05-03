L’incidente
03 maggio 2026 alle 08:47aggiornato il 03 maggio 2026 alle 08:50
Sassari, schianto all’incrocio fra auto e bus: cinque ragazzi feritiÈ accaduto alle 5 fra via Carlo Felice e via delle Mimose. Vigili del fuoco, polizia stradale e soccorritori del 118 sul posto
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Incidente questa mattina, attorno alle 5, a Sassari in via Carlo Felice, all'angolo con via delle Mimose. Coinvolti un’auto con 5 ragazzi a bordo e un autobus.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e affidato i ragazzi alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze.
Sul posto anche due pattuglie della polizia stradale.
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