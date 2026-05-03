Incidente questa mattina, attorno alle 5, a Sassari in via Carlo Felice, all'angolo con via delle Mimose. Coinvolti un’auto con 5 ragazzi a bordo e un autobus.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e affidato i ragazzi alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze.

Sul posto anche due pattuglie della polizia stradale.

© Riproduzione riservata