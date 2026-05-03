Arrestato a Sassari dai carabinieri un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto lo scorso giovedì 30 aprile quando i militari dell’Arma hanno notato dei movimenti sospetti in una casa della periferia. Il controllo delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta, e al sequestro, di 11 grammi di cocaina, di diversi strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento delle dosi e a 600 euro, somma che si presume provento dello smercio di droga.

Un’attività che veniva videosorvegliata grazie a telecamere orientabili, che l’indagato utilizzava per il monitoraggio costante delle vie d’accesso all’abitazione, con il probabile intento di scoprire eventuali operazioni delle forze dell’ordine. L’uomo, una volta arrestato, ha presenziato all’udienza di convalida al termine della quale è stato condotto nel carcere di Bancali.

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