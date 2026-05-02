Ha “viaggiato” per mare a vela latina, la sua vera passione, una tradizione antica che lo ha accompagnato per tutta la sua esistenza, un settore che ha sempre tutelato e valorizzato negli eventi da lui stesso promossi.

La comunità di Porto Torres piange Lorenzo Nuvoli, l’ex maresciallo della Guardia di Finanza che si è spento all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Figlio del campione olimpionico nel 1956 a Melbourne, Montanino Nuvoli, canottiere italiano nato a Porto Torres e noto per le sue imprese con il fratello Salvatore, Lorenzo è stato il fondatore di AssoVela, una delle associazioni più attive che ha riportato eventi di grande interesse e di recupero delle tradizioni legate alle attività del mare, come la Regata del Pescatore, una gara con imbarcazioni rigorosamente a vela latina, che si svolge ogni anno nel periodo della Festha Manna.

Insieme alla moglie, Nicoletta, ha gestito il Museo del Porto, luogo di cultura e di mostre, di laboratori sulla cultura marinara e sui pescatori. Di lui resta il ricordo di un grande conoscitore delle tecniche e della storia della vela latina.

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