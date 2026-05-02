Giornata di divertimento fra giocoleria, equilibrio e pranzo condiviso nel quartiere del Villaggio Verde a Porto Torres. L’appuntamento è per domenica 3 maggio dalle 11, in piazza 1°Maggio in via della Resistenza per festeggiare il quarto compleanno dell’associazione Circolare, attiva nei quartieri dove ogni anno propone iniziative di gioco e condivisione. Dalle 11 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 è previsto un programma con attività di giocoleria ed equilibrio con bambini, ragazzi e famiglie che verranno coinvolte nell’arte del circo di strada che ha visto negli anni la partecipazione di professionisti, pediatri e psicologi, esperti del campo psico-educativo. Un momento di socializzazione all’aria aperta, con l’obiettivo di animare i quartieri, dove l’associazione Circolare concentra gran parte delle attività di interesse per giovani e adulti. L’invito ai partecipanti è di portare qualcosa da condividere per poter pranzare insieme nella pausa prevista alle 13.

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