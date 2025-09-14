Tragedia ieri notte in viale della Pelosa a Stintino.

Una turista 63enne, Patrizia Mastrovita, è stata investita da una Bmw e ha perso la vita. Travolto anche il marito, ferito con 30 giorni di prognosi.

Sul posto per le indagini i carabinieri.

- IN AGGIORNAMENTO –

