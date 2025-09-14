la tragedia
14 settembre 2025 alle 10:22aggiornato il 14 settembre 2025 alle 10:26
Stintino, donna travolta e uccisa da un’autoL’investimento in viale della Pelosa. Ferito il marito della vittima, Patrizia Mastrovita, 63 anni
Tragedia ieri notte in viale della Pelosa a Stintino.
Una turista 63enne, Patrizia Mastrovita, è stata investita da una Bmw e ha perso la vita. Travolto anche il marito, ferito con 30 giorni di prognosi.
Sul posto per le indagini i carabinieri.
