Incontro istituzionale questa mattina a Porta Terra tra il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Spano, insediatosi lo scorso aprile. Un primo confronto operativo, alla presenza dei dirigenti sanitari e degli amministratori locali, per fare il punto sulle principali criticità della sanità cittadina e delineare le prospettive di intervento. Al tavolo, insieme all’assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris, al presidente della Commissione Sanità Christian Mulas e al consigliere comunale Alberto Bamonti, sono state affrontate le urgenze che riguardano i reparti di cardiologia, pronto soccorso, diabetologia e pediatria. Focus particolare sul progetto del Centro diurno, già individuato nell’ex Club House del Tennis Club di via Tarragona. <Si va avanti nella parte attuativa - ha spiegato Cacciotto - per arrivare a un risultato che tutti auspichiamo in tempi brevi>. Tra i progetti strategici anche la riqualificazione della struttura di via Manzoni, con la realizzazione di un edificio su tre piani destinato a diversi servizi sanitari, tra cui la stessa diabetologia. Tra le criticità evidenziate, il consigliere Bamonti ha segnalato il mancato accesso ai dati clinici dei pazienti durante la prima visita, fattore che rallenta diagnosi e prestazioni. Da qui la proposta di un progetto pilota per incentivare l’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico direttamente al momento del rinnovo della carta d’identità. Il presidente della Commissione Sanità, Mulas, ha posto l’accento sulle difficoltà dei due ospedali cittadini, Marino e Civile: carenza di personale, necessità di potenziare il pronto soccorso in vista dell’estate, rafforzamento della cardiologia e delle sale operatorie, oltre alle criticità nei reparti di ostetricia e pediatria. Il direttore generale Spano ha assicurato interventi sul fronte del personale, delle attrezzature e dell’organizzazione dei servizi, confermando l’impegno dell’Asl a dare risposte concrete. <È fondamentale intervenire con tempestività – ha dichiarato Mulas – per garantire servizi sanitari adeguati ai cittadini e ai numerosi turisti attesi nei prossimi mesi>.

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