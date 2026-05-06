Un altro furto in centro storico a Sassari. Intorno alle 19 un uomo di origine marocchina ha tentato di sottrarre dei profumi dal centro commerciale Zara in piazza Azuni. L’extracomunitario è stato però scoperto dai presenti, ha provato a fuggire e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito un commesso.

Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale ai quali l’uomo ha opposto resistenza prima di essere ammanettato e portato via dalle forze dell’ordine verso il comando di via Carlo Felice. Da capire adesso se all’uomo si contesterà la rapina. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

© Riproduzione riservata