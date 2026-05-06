Cheremule cambia volto: 5 milioni per le opere pubblicheEcco gli interventi previsti dal piano
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Cinque milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio comunale di Cheremule. Beneficiario dei finanziamenti regionali è il Comune, una piccola realtà del Meilogu che ha investito sulla programmazione per restituire una nuova immagine del paese a partire dal centro storico, la viabilità, servizi e patrimonio culturale, senza trascurare la viabilità.
Il Piano delle opere pubbliche è nato dalla partecipazione ai bandi della Regione 2024-2025 e dalle risorse indirizzate sul centro storico dove è prevista la riqualificazione di piazza Insorti Magiari e dei Monumenti ai Caduti, agli interventi di valorizzazione sulla piazza Murighessa, corso Umberto e via Masia, con nuovi arredi e illuminazione. Il programma degli interventi prevede anche lavori di ampliamento del cimitero con 45 nuovi loculi, della ludoteca e opere di rigenerazione urbana. In questo intervento di inserisce la riqualificazione della piazza in via Cugusi, il recupero della Casa Branca e dell'area in prossimità della pineta. Si interviene anche sulla viabilità, in via Aldo Moro e sul Parco dei petroglifi.