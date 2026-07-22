Piano di riqualificazione del campo sportivo comunale di Osilo con valorizzazione della struttura, un intervento che sarà reso possibile grazie a un finanziamento di 460mila euro. Il progetto, i cui lavori sono iniziati giovedì scorso, prevede la nuova copertura della tribuna con installazione dei seggiolini, un nuovo chiosco/bar con servizi igienici accessibili e fasciatoio, un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, il risanamento e la tinteggiatura degli edifici, oltre al relamping delle torri faro con illuminazione a Led.

L'obiettivo è riqualificare la struttura per renderla maggiormente fruibile alle società sportive che da anni usufruiscono degli spazi e campi da gioco, oltre a consentire alle stesse lo svolgimento di manifestazioni e tornei di livello. Nell'area anche un chiosco per la consumazione di bevande ed alimenti durante le partite, disponibile anche per gli spettatori. Un investimento per rendere l’impianto sportivo più moderno, sicuro, accessibile ed efficiente, a beneficio di atleti, famiglie e di tutta la comunità.

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